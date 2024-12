Nella notte i Suns hanno avuto la meglio su San Antonio in una vittoria che però non è bastata per evitare l’eliminazione dalla Emirates NBA Cup. E la serata ha portato anche un’altra brutta notizia per Phoenix: in un contatto nel 2° quarto della gara contro gli Spurs Kevin Durant ha appoggiato il piede sinistro su quello di un avversario, procurandosi un problema alla caviglia che l’ha poi costretto ad abbandonare il campo e la cui entità dovrà ora essere valutata

Quella di Phoenix poteva essere una notte da ricordare, perché nella sfida con gli Spurs, in teoria, c’era ancora in palio il passaggio del turno e quindi la qualificazione ai quarti di finale della Emirates NBA Cup. E i Suns, forti di una squadra dal talento in grado di battere chiunque in una gara singola, sembravano poter nutrire legittime ambizioni nel torneo arrivato alla sua seconda edizione. La vittoria 104-93 sugli Spurs, però, non è bastata ai ragazzi di coach Mike Budenholzer per strappare nemmeno la wild card della Western Conference, andata a Dallas per via della miglior differenza canestri (+46 contro +30). E alla delusione per la mancata qualificazione si è poi aggiunta la preoccupazione per il nuovo infortunio capitato a Kevin Durant.