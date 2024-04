ABC della NBA: O come Overtime, il supplementare

Nella nuova puntata di ABC, la rubrica con la quale scopriamo ogni aspetto della NBA seguendo le lettere dell'alfabeto, arrivamo alla O di Overtime. I 5 minuti supplementari rappresentano il momento in cui si decide la partita per antonomasia, perché nella pallacanestro NBA non può esistere il pareggio

Che cosa succede quando neanche 48 minuti di battaglia riescono a decidere una partita? Che si va all'Overtime, i 5 minuti supplementari che permettono di spezzare l'equilibrio e incoronare una squadra vincitrice, perché nella pallacanestro NBA non può esistere il pareggio in nessuna occasione. E sapete qual è la cosa migliore dell'overtime? Che se non ne basta uno, ce n'è subito un altro - e così via fino a quando una squadra non vince. Nella storia della NBA si è arrivati al massimo a quattro, mentre il record ogni epoca per punti in un supplementare appartiene a Steph Curry con 17. Scoprite questo e mille altri segreti in ABC, e se vi siete persi qualche vecchio episodio della nostra rubrica li trovate qui sotto nella playlist.