La stagione 2023-24 doveva essere quella della conferma nelle zone alte della Western Conference per Pelicans e Kings, ma infortuni e complicazioni varie hanno portato le due squadre alla sfida di play-in che vale ora l'8° e ultimo posto ai playoff a Ovest. Tra assenze pesanti e la voglia di non fare un passo indietro nel percorso di crescita, New Orleans ospita Sacramento. Diretta dalle 3.30 su Sky Sport NBA

IL CALENDARIO COMPLETO DEL PLAY-IN SU SKY SPORT