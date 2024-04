New York-Philadelphia gara-1 a mezzanotte su Sky

Dopo la vittoria contro Miami al play-in, i Philadelphia 76ers si spostano al Madison Square Garden per cominciare la serie contro i New York Knicks, che all’ultimo giorno della regular season hanno agguantato il secondo posto a Est. Palla a due a mezzanotte in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Chiunque abbia pensato, anche solo per un momento, che Tom Thibodeau potesse lasciar perdere l’ultima gara di regular season contro Chicago "accontentandosi" del terzo posto a Est probabilmente non ha ben compreso come ragioni l’allenatore dei New York Knicks. Invece di "scegliere" di affrontare gli Indiana Pacers al primo turno dei playoff, Jalen Brunson e compagni hanno combattuto fino all’ultimo per prendersi il secondo posto, assicurandosi il fattore campo per l’eventuale secondo turno ma anche un avversario decisamente più scomodo nei Philadelphia 76ers. I Sixers infatti hanno ritrovato Joel Embiid e, seppur ancora non nelle migliori condizioni, il centro camerunense ha fatto la differenza nella sfida al play-in contro i Miami Heat che ha permesso ai suoi di agguantare il settimo posto in classifica, qualificandosi per la post-season. L’MVP in carica ha preso parte solamente ad una delle quattro sfide stagionali tra le due squadre, che vedono i Knicks in vantaggio per 3-1 con l’unica vittoria Sixers arrivata al Madison Square Garden a marzo nella gara a più basso punteggio della stagione (73-79). La serie che comincerà a mezzanotte in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, però, promette di essere molto diversa.