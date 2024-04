Il primo turno di playoff che è iniziato nel weekend ha visto scendere in campo (con alcune eccezioni: gli infortunati) tutte le principali superstar della NBA, chiamate ora a provare a condurre le loro rispettive squadre verso il titolo. ESPN ha deciso di stilare la propria classifica sui 25 migliori giocatori per la fase "calda" della stagione, quella che regala l'anello a chi sarà in grado di arrivare fino in fondo

