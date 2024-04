Con i suoi sotto 96-101, Brunson trova l’unica tripla della sua partita a 30 secondi dalla fine. Sulla rimessa successiva lo stesso Brunson e Hart pressano Maxey, che forse subisce fallo e perde la palla, Philadelphia non riesce a chiamare time out e DiVincenzo ha una prima occasione per segnare il sorpasso ma la sua tripla finisce sul ferro. Hartenstein strappa il rimbalzo d’attacco e la palla arriva ancora a DiVincenzo, che senza esitare si prende un’altra tripla e fa esplodere il boato del Madison Square Garden