I grandi veterani dei parquet NBA – molti dei quali sono protagonisti in questi playoff - li conoscete tutti, da LeBron James a Chris Paul, da Kyle Lowry a Mike Conley passando per Al Horford. Ma vi siete mai chiesti chi siano i grandi veterani tra i fischietti NBA? Al via di questa postseason ben 8 tra quelli selezionati per arbitrare i playoff 2024 contano più di 100 partite di playoff dirette nel corso della loro carriera. È arrivato il momento di conoscerli meglio e di rendere loro omaggio