Atlanta: è il momento di dividere Young e Murray?

Per l’ennesima stagione gli Atlanta Hawks sono rimasti nell’anonimato, finendo con un record mediocre e senza mai competere per nulla. L’esperimento della doppia coppia di point guard Trae Young-Dejounte Murray sembra aver esaurito il suo ciclo, anche per poter dare a coach Quin Snyder un roster adatto al suo gioco. Qui l’analisi del 2023-24 appena concluso