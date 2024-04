Alla domanda hanno risposto 136 giocatori NBA (in rigoroso anonimato). Come già in passato a stravincere questa speciale classifica è stato James Johnson, un giocatore che vede pochissimo il campo (solo nove partite giocate quest'anno a Indiana, con 5.2 minuti di media), ma che è evidentemente molto temuto dai suoi avversari. Scopriamo tutti i giocatori citati

