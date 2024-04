Che la serie tra Knicks e Sixers sarebbe stata all'insegna della fisicità lo si era capito ancor prima che fosse alzata la palla a due di gara-1, perché tutte e due le squadre sono note per non disdegnare affatto i contatti e il gioco duro in difesa. A infiammare la rivalità tra Philadelphia e New York, già basata sulla lunga storia di confronti tra le due franchigie, ci ha pensato poi il controverso finale di gara-2, con il fallo non fischiato in favore dei Sixers e il time out pare negato a coach Nick Nurse che è costato la partita e il momentaneo 0-2 a Tyrese Maxey e compagni. E l'inizio di gara-3, la prima della serie giocata al Wells Fargo Center, si è trasformato nel proseguimento di quanto successo due giorni prima. Con 4:34 ancora da giocare nel 1° quarto infatti, Joel Embiid si è reso protagonista di un fallo piuttosto evidente su Mitchell Robinson, aggrappandosi da terra alla gamba destra del centro avversario. Dopo aver visionato il replay, gli arbitri hanno deciso di assegnare ad Embiid un "Flagrant 1", fallo antisportivo che, a differenza del "Flagrant 2", non comporta l'espulsione immediata del giocatore interessato. Il camerunese è così potuto rimanere in campo, trascinando i suoi alla vittoria con una prestazione mostruosa da 50 punti. In casa Knicks, però, il suo gesto ha creato non poco risentimento.