Kawhi Leonard è sceso in campo per gara-3 contro i Dallas Mavericks, disputando però una prova incolore da 9 punti e 9 rimbalzi in appena 25 minuti senza riuscire a impedire la sconfitta dei suoi. Dopo la partita lui stesso ha spiegato la situazione: "Il ginocchio non ha risposto come avremmo voluto, vedremo come starà domani. Ma voglio esserci per gara-4". Il suo status è però in dubbio

Come se non fosse abbastanza aver perso gara-3 finendo sotto 2-1 nella serie contro i Dallas Mavericks, gli L.A. Clippers si ritrovano di nuovo a fare i conti con i problemi fisici di Kawhi Leonard. La stella di Los Angeles, che ha vissuto la stagione più sana da quando è arrivato in California con 68 partite disputate prima di fermarsi per le ultime otto della regular season, ha provato a stringere i denti scendendo in campo in gara-2 nonostante un’infiammazione al ginocchio destro (lo stesso che ha subito una rottura dei legamenti crociati anteriori nel 2021) che continua a tormentarlo. Leonard aveva realizzato 15 punti in 35 minuti in gara-2, ma è stato costretto a disputarne dieci di meno in gara-3 chiudendo con 9 punti e 9 rimbalzi, senza riuscire a impedire la sconfitta dei suoi in Texas. Dopo una schiacciata in contropiede, in particolare, è stato estremamente cauto nel ricadere a terra, rimanendo aggrappato al ferro il più possibile per minimizzare l’impatto.