Nella serataccia dei Clippers battuti in gara-3 dai Dallas Mavericks spicca Russell Westbrook, che ha suggellato una pessima prestazione (1 punto e 0/7 al tiro in 19 minuti) con una espulsione prendendosi due falli tecnici uno in fila all'altro. A metà quarto periodo l'MVP del 2017 ha prima strattonato Luka Doncic e poi ha spinto PJ Washington, meritandosi l'espulsione dal campo e chiudendo anticipatamente una serataccia per la squadra di L.A., ora sotto 1-2 nella serie contro i Mavericks