In occasione di gara-3 tra i suoi Miami Heat e i Boston Celtics si è rivisto a bordo campo anche Jimmy Butler, con due vistosi "chignon" in testa come capigliatura. Parlando con TNT ha dichiarato di voler scendere in campo, ma di non avere tempistiche per il rientro. E la sua previsione sul risultato della partita gli si è ritorto contro

I Miami Heat arrivavano a gara-3 sulle ali della super vittoria in casa dei Boston Celtics, e prima della partita hanno ricevuto anche il boost emotivo di rivedere Jimmy Butler a bordo campo. Il leader della squadra, fuori causa per una distorsione ai legamenti mediali del ginocchio, ha parlato in diretta televisiva su TNT durante una pausa nel primo quarto ragguagliando sulle sue condizioni. "Non ho ancora delle tempistiche, ma stiamo lavorando" ha detto a Chris Haynes, mostrando anche una vistosa capigliatura con due crocchie stile "chignon". "Voglio giocare. Voglio essere in campo. Voglio un po’ di tutto questo" ha continuato, facendo riferimento all’ambiente dei playoff al Kaseya Center. Quando gli è stato chiesto quale fosse la sua fiducia per la serie, ha detto solo "Noi ci crediamo di poter vincere, sono tutti gli altri che non ci credono. Sono stanco di sentire elogi a Boston in tv nazionale mentre noi stiamo vincendo. Siamo 1-1 e stiamo per andare sul 2-1. Ci sentiamo dopo, pace". In realtà gara-3 è andata in maniera molto diversa rispetto a quanto pronosticato da Butler, visto che i Celtics hanno dominato dal primo minuto riprendendosi il fattore campo nella serie in maniera convincente. La speranza degli Heat di riaverlo in campo è davvero bassa, visto che è passata solo una decina di giorni dall’infortunio rimediato nel torneo play-in, ma si sa che la speranza è sempre l’ultima a morire.