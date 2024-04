Nel corso del terzo quarto di gara-4 tra Lakers e Nuggets, Nikola Jokic è partito in contropiede dopo un recupero difensivo. Reggie Jackson gli ha servito un pallone difficilissimo che gli è ricaduto all'improvviso davanti alla faccia, ma con un tocco geniale il futuro MVP della lega ha mandato Michael Porter Jr. a schiacciare in contropiede, trasformando una possibile palla persa in uno degli assist più belli della sua carriera. Forse il migliore in assoluto? Giudicate voi