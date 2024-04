Come da previsioni, gara-4 tra Philadelphia e New York è stata un'autentica battaglia. A spuntarla sono stati i Knicks per 97-92, portandosi avanti 3-1 nella serie. E Jalen Brunson è stato il grande protagonista della serata con 47 punti e 10 assist, diventando così il primo giocatore nella storia della franchigia a segnare più di 40 punti e a distribuire almeno 10 assist in una partita di playoff

