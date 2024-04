Anthony Edwards ha suggellato una serie da assoluto dominatore contro Phoenix con una prestazione da 40 punti in gara-4, chiudendo definitivamente con una torreggiante schiacciata per il +4 a poco più di due minuti dalla fine. È lui il volto di copertina per i Minnesota Timberwolves, che realizzano il primo "cappotto" ai playoff della loro storia e superano il primo turno per la prima volta dopo 20 anni dall'ultima volta