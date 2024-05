1/11 ©Getty

I SOLDI NON COMPRANO LA FELICITÀ (E NEPPURE UN TITOLO NBA) Il vecchio adagio dice che i soldi non comprano la felicità, e se per una franchigia NBA la felicità equivale a sollevare al cielo a fine stagione il Larry O'Brien Trophy, allora 8 delle 10 squadre che quest'anno hanno speso di più per assemblare il proprio roster sanno già di non avere un lieto fine alla loro stagione agonistica. Pur non badando a spese, i roster costruiti in estate non si sono rivelati vincenti, e ad approfittarne sono le sei squadre con payroll inferiori ancora in corsa per il titolo