I paragoni tra Anthony Edwards e Michael Jordan sono stati all'odine del giorno fin dall'inizio di questi playoff, tanto che la giovane stella dei Timberwolves in persona ha chiesto di darci un taglio perché non ritiene di essere all'altezza del confronto con la leggenda dei Bulls. Nella notte, però, dopo aver segnato la tripla che ha affossato definitivamente i Nuggets campioni in carcia in gara-2, "Ant" ha imitato la celeberrima reazione di MJ alle Finals del 1992

Era stato il diretto interessato a chiedere di smetterla di paragonarlo al suo idolo ("Michael Jordan è il più grande di sempre, non potete paragonarmi a lui"), ma evidentemente nella foga della partita Anthony Edwards si è ricreduto. I suoi T'Wolves hanno battuto ancora una volta i Nuggets campioni in NBA in carica a domicilio, sbancando la Ball Arena 106-80 e portandosi avanti 2-0 nella serie e "Ant" è stato di nuovo il grande protagonista con 27 punti. Non solo, nel 4° quarto, dopo aver segnato la tripla che mandava definitivamente al tappeto Denver, la stella di Minnesota ha imitato la celebre reazione di Jordan in gara-1 delle Finals 1992 contro Portland e passata alla storia come "The Shrug". Che lo voglia o no, comunque, se Edwards continuerà a giocare a questo livello per il resto dei playoff i paragoni con la leggenda dei Bulls sono destinati a perpetuarsi.