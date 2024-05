Atlanta vince la 1: l'ordine di scelta al Draft

Si è tenuta a Chicago la Lottery per il Draft 2024: a selezionare per primi saranno gli Atlanta Hawks, che hanno vinto la prima scelta assoluta per la prima volta nella loro storia. Avevano solo il 3% di possibilità di riuscirci, una delle percentuali più basse di sempre. Alla 2 sceglierà Washington, terza pick per Houston e quarta per San Antonio, che avrà anche la 8: di seguito l'ordine completo di tutto il Draft, con il primo giro in programma nella notte tra il 26 e il 27 giugno in diretta su Sky