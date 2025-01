Nella notte gli Warriors sono stati travolti 125-85 da Boston tra le mura amiche del Chase Center, subendo così la peggior sconfitta casalinga negli ultimi quarant’anni per la franchigia. E la batosta subita dai Celtics ha segnato anche altri due record negativi per Golden State, a conferma del momento di crisi profonda vissuto dalla squadra di Steve Kerr, ora come ora fuori anche dalla zona play-in a Ovest

Che non fosse una gran serata per gli Warriors lo si era capito da subito, perché fin dal 1° quarto i Celticsavevano dato l’impressione di essere arrivati al Chase Center con tutta l’intenzione di portarsi a casa una vittoria. E la vittoria, in effetti, è arrivata al termine di una partita il cui risultato non è mai stato in discussione e nella quale è emersa tutta la distanza che al momento separa le due squadre che si erano giocate il titolo nel 2022. Boston, con una eccellente prova di squadra, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di abdicare dopo il trionfo del giugno scorso, mentre Golden State ha confermato di essere piombata in una crisi ora aggravata anche dal punto di vista morale da una sconfitta per molti versi storica.