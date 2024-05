La speranza di recuperare uno dei tanti infortunati in casa Knicks è tramontata nelle ultime ore: Mitchell Robinson, già a lungo fermo durante la regular season e rientrato giusto in tempo per i playoff, si deve di nuovo operare alla caviglia sinistra. Per lui la stagione finisce qui, e New York dovrà provare ad andare avanti nonostante le numerose assenze

La speranza era già flebile in partenza, ma nella notte è arrivata la notizia che ha scritto la parola fine alla storia di Mitchell Robinson in questi playoff. Il centro dei Knicks, che era già stato fuori a lungo durante la regular season ed era rientrato a fine marzo, deve infatti sottoporsi ad una seconda operazione alla caviglia sinistra. L'intervento originario, avvenuto lo scorso dicembre, non avrebbe infatti risolto il problema, riacutizzatosi in gara-1 della serie attualmente in corso contro Indiana. Il suo rientro è quindi rimandato direttamente alla prossima stagione, mentre per quanto riguarda il resto dei playoff i Knicks, già privi di Julius Randle, Bojan Bogdanovic e OG Anunoby, dovranno provare ad andare avanti senza quello che nei piani di coach Tom Thibodeau sarebbe dovuto essere un punto fisso del quintetto titolare e l'architrave attorno a cui costruire la struttura difensiva della squadra. Robinson chiude l'annata con 31 partite giocate in regular season e 6 ai playoff, mentre il suo contratto con New York scade nel 2026.