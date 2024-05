Per Steph Curry la stagione 2023-24 è stata a dir poco deludente. I suoi Warriors non sono nemmeno riusciti ad arrivare ai playoff, perdendo la prima sfida di play-in contro Sacramento, e l'annata si è chiusa con largo anticipo rispetto alle abitudini degli utlimi dieci anni. A parziale consolazione per la stella di Golden State è però arrivato il secondo Magic Johnson Award in carriera, riconoscimento che premia il giocatore più apprezzato dai media che seguono la NBA

TUTTI I PLAYOFF DELLA NBA SU SKY SPORT