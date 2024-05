I Cavs si presentano a Boston per gara-5 ancora senza Mitchell, un ottimo Mobley (33 punti) non basta perché i Celtics, trascinati da Tatum (25 punti), vincono e chiudono la serie e vanno alle finali della Eastern Conference. I Mavs passano a OKC grazie alla tripla doppia di Doncic (31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi), si portano avanti 3-2 nella serie e ora hanno la possibilità di passare il turno in gara-6 a Dallas. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

