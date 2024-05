Criticato ben oltre i suoi meriti e demeriti anche da parte dei suoi stessi colleghi (Draymond Green in primis), Rudy Gobert è però l’unico tra i primi 15 giocatori della lega per stipendio a essere ancora in corsa nei playoff della NBA. Ecco la classifica completa dei primi 15 giocatori più pagati nella stagione che si avvia a concludersi