A 7 secondi dalla sirena finale i Celtics sono sotto di 3 punti e rischiano fortemente di perdere gara-1 delle finali della Eastern Conference sul parquet di casa. Indiana decide di non commettere fallo sull'azione d'attacco degli avversari e Jaylen Brown trova la tripla dall'angolo in equilibrio precario che riporta in parità il punteggio e regala a Boston la possibilità di vincere poi al supplementare per 133-128

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA