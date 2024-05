L'annuncio dei quintetti All-NBA ha rappresentato una grande notizia per chi, come Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander, ha visto lievitare le cifre in ballo per i prossimi rinnovi contrattuali. Anche altri giocatori avevano bisogno di rientrare in uno dei tre quintetti per poter ambire a loro volta al massimo salariale, ma non ce l'hanno fatta. E c'è anche chi, come Bam Adebayo, non l'ha presa affatto bene

DONCIC E SGA: DOPO L'ALL-NBA IL RINNOVO CONTRATTUALE SARÀ DA RECORD