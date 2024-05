Quello con l'elezione dei tre quintetti All-NBA è un appuntamento imperdibile, non solo perché in quei 15 nomi c'è il meglio del meglio della lega, tra MVP passati, presenti e futuri, ma anche perché l'inserimento in uno dei tre quintetti ha ormai un impatto molto pesante sul futuro dei singoli giocatori dal punto di vista contrattuale. Ecco chi sono i grandi portagonisti della stagione 2023-24 e chi invece è andato solo vicino a essere premiato

