Il capolavoro di Holiday chiude gara-3. VIDEO

I Celtics non avrebbero mai vinto a Indianapolis senza il contributo di Jrue Holiday. Già alle prese con un virus debilitante, il campione NBA nel 2021 ha messo la firma sulle giocate decisive di gara-3, non solo col gioco da tre punti del sorpasso a 39 secondi dalla fine ma con il recupero su Andrew Nembhard a 3.3 secondi dalla sirena per impedire ai Pacers di rimettere la testa avanti. Per lui alla fine 14 punti, 9 rimbalzi, 3 assist 3 recuperi e 1 stoppata in 38 minuti di pura esperienza e voglia di vincere