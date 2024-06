La guardia tedesca dei Brooklyn Nets ha giocato una partita ufficiale nella sesta serie tedesca di calcio con la maglia del Germania Bleckenstedt. Per Schroder 62 minuti partendo titolare nella netta sconfitta interna 5-1 contro il Göttingen. A collegare il campione mondiale di basket 2023 con la squadra il marito della sorella, che è uno dei giocatori. "Non il risultato che speravo per il mio debutto da calciatore, ma grazie per averlo reso possibile", ha scritto dopo la partita sui social