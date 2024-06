Il 30 giugno inizierà la free agency 2024, con le 30 squadre NBA che potranno iniziare a trattare con i giocatori liberi per convincerli a firmare un nuovo contratto. In molti casi l'obiettivo sarò quello di trattenere dei nomi già a roster nella stagione che sta per finire, ma Bleacher Report ha individuato un obiettivo per ogni franchigia considerando solo giocatori al momento di altre squadre (con l'unica eccezione di Indiana), tenendo conto delle diverse situazioni salariali. Scopriamoli insieme