Si avvicina la notte del Draft (alle 2.00 tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno in diretta su Sky Sport NBA, in replica con commento in italiano) e le 30 squadre cercano di finalizzare le loro Big Board in vista della serata più caotica dell’anno. Per conoscere meglio la classe del 2024 che sta per sbarcare in NBA, ESPN ha indicato il migliore dividendoli in 20 categorie diverse, in modo da evidenziare quello che i prospetti fanno meglio