Far roteare un pallone da basket sull’indice della propria mano. Un esercizio che tutti, almeno una volta, hanno fatto. Facile, no? No. LeBron fa fatica. Tyrese Haliburton ci riesce solo per mezzo secondo (“Gen Z”, spiega divertito Bam Adebayo). Joel Embiid ammette di non riuscirci (“Pazzesco”, commenta Kevin Durant). E neppure Steph Curry: “Una delle cose più imbarazzanti in assoluto, per me. Anche solo pensarci mi rende nervoso”