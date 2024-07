I Nets puntano Okoro: scambio con Finney-Smith?

Il mercato dei free agent è ormai silente da diverse settimane, con pochi giocatori di livello rimasti senza contratto in vista della prossima stagione. Dopo la firma di Tyus Jones con i Phoenix Suns, il free agent di più alto livello rimasto ancora senza contratto per la prossima stagione è probabilmente Isaac Okoro. La quinta scelta assoluta del Draft 2020 è al momento restricted free agent, il che lascia la possibilità ai Cleveland Cavaliers di pareggiare qualsiasi contratto Okoro firmi con un’altra squadra. Allo stesso tempo però Okoro e i Cavs non hanno trovato un accordo per proseguire insieme senza passare dalla free agency, aprendo le porte per un addio che accontenti tutte le parti coinvolte. Secondo quanto riportato da Michael Scotto di HoopsHype, per Okoro potrebbero farsi avanti i Brooklyn Nets, che sarebbero disposti a mettere sul tavolo il veterano Dorian Finney-Smith per concludere una sign-and-trade con i Cavs. A Brooklyn, che dopo la cessione di Mikal Bridges ha cominciato la sua ricostruzione, Okoro avrebbe maggiore spazio rispetto a quello che avrebbe ai Cavs, dove comunque lo scorso anno ha sfiorato la doppia cifra di media con il 49% dal campo e il 39% da tre punti. Fino a questo momento però Cleveland non è andata oltre a un offerta da 8-10 milioni di dollari annui, aprendo alla possibilità che Okoro accetti la qualyfing offer da 11.83 milioni per la prossima stagione così da essere free agent senza restrizioni nel 2025. I Nets invece hanno messo sul mercato Finney-Smith, anche se in caso di sign-and-trade i Cavs sarebbero maggiormente interessati a Cam Johnson, anche lui possibile partente dalla Grande Mela visto il grande interesse nei suoi confronti.