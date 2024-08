Markelle Fultz, Isaac Okoro e Danilo Gallinari: sono questi i nomi più interessanti tra quelli rimasti dopo ormai un mese abbondante di free agency. Una manciata di giocatori che deve ancora trovare una sistemazione, ma che poco influirà dal punto di vista delle dimensioni economiche del mercato NBA. Un mercato che, almeno a livello di firme di giocatori attualmente senza contratto, può definirsi virtualmente concluso. Un mercato in cui gli accordi sottoscritti da stelle di primissimo piano come LeBron James (104 milioni di dollari per due anni dai Lakers) e Paul George (212 milioni di dollari per quattro anni dai Sixers), così come da DeMar DeRozan (73 milioni per tre anni dai Kings) e da tantissimi altri colleghi in giro per la lega, ha portato ad un nuovo, strabiliante record.