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NBA, chi sono i 25 migliori giocatori sotto i 25 anni. CLASSIFICA

NBA
©Getty

Introduzione

Quella che viene chiamata "NBA Twitter" è una comunità numerosissima di tifosi o semplici appassionati che si diverte a discutere di NBA sul famoso social network, ora ribattezzato X. Raccogliendo oltre 60.000 voti, anche per quest'anno - dopo che lo stesso era stato fatto la scorsa stagione - è stata stilata una classifica dei giovani più interessanti presenti nella lega, le future superstar. Tenendo come unico criterio il fatto che non abbiano ancora compiuto 25 anni. Ecco i risultati per la stagione 2024-25, partendo dalla top 5 dei giocatori che avevano dominato le votazioni online lo scorso anno

Quello che devi sapere

5° POSTO (2023-24): JA MORANT

(MEMPHIS GRIZZLIES)

  • Uscito di classifica nel ranking 2024-25 perché ha compiuto 25 anni il 10 agosto 2024

5° POSTO (2023-24): JA MORANT

4° POSTO (2023-24): TYRESE HALIBURTON

(INDIANA PACERS)

4° POSTO (2023-24): TYRESE HALIBURTON

3° POSTO (2023-24): VICTOR WEMBANYAMA

(SAN ANTONIO SPURS)

3° POSTO (2023-24): VICTOR WEMBANYAMA

2° POSTO (2023-24): ANTHONY EDWARDS

(MINNESOTA TIMBERWOLVES)

2° POSTO (2023-24): ANTHONY EDWARDS

1° POSTO (2023-24): LUKA DONCIC

(DALLAS MAVERICKS)

  • Uscito di classifica nel ranking 2024-25 perché ha compiuto 25 anni il 28 febbraio 2024        

1° POSTO (2023-24): LUKA DONCIC

LA NUOVA CLASSIFICA

Chi sono (per "NBA Twitter") i 25 migliori giocatori sotto i 25 anni

LA NUOVA CLASSIFICA

25) JABARI SMITH JR.

HOUSTON ROCKETS

  • NEW ENTRY

25) JABARI SMITH JR.

24) DERECK LIVELY II

DALLAS MAVERICKS

  • NEW ENTRY

24) DERECK LIVELY II

23) JALEN SUGGS

ORLANDO MAGIC

  • NEW ENTRY

23) JALEN SUGGS

22) JALEN JOHNSON

ATLANTA HAWKS

  • NEW ENTRY

22) JALEN JOHNSON

21) JADEN McDANIELS

MINNESOTA TIMBERWOLVES

  • +1 RISPETTO AL 2023-24 (22)

21) JADEN McDANIELS

20) DEVIN VASSELL

SAN ANTONIO SPURS

  • +2 RISPETTO AL 2023-24 (22)

20) DEVIN VASSELL

19) AMEN THOMPSON

HOUSTON ROCKETS

  • NEW ENTRY

19) AMEN THOMPSON

18) KEEGAN MURRAY

SACRAMENTO KINGS

  • NEW ENTRY

18) KEEGAN MURRAY

17) TREY MURPHY III

NEW ORLEANS PELICANS

  • NEW ENTRY

17) TREY MURPHY III

16) FRANZ WAGNER

ORLANDO MAGIC

  • -1 RISPETTO AL 2023-24 (17)

16) FRANZ WAGNER

15) LAMELO BALL

CHARLOTTE HORNETS

  • +1 RISPETTO AL 2023-24 (16)

15) LAMELO BALL

14) BRANDON MILLER

CHARLOTTE HORNETS

  • NEW ENTRY

14) BRANDON MILLER

13) SCOTTIE BARNES

TORONTO RAPTORS

  • -2 RISPETTO AL 2023-24 (15)

13) SCOTTIE BARNES

12) JALEN WILLIAMS

OKLAHOMA CITY THUNDER

  • +9 RISPETTO AL 2023-24 (21)

12) JALEN WILLIAMS

11) ALPEREN SENGUN

HOUSTON ROCKETS

  • +7 RISPETTO AL 2023-24 (18)

11) ALPEREN SENGUN

10) DARIUS GARLAND

CLEVELAND CAVALIERS

  • +2 RISPETTO AL 2023-24 (12)    

10) DARIUS GARLAND

9) TYRESE HALIBURTON

INDIANA PACERS

  • -5 RISPETTO AL 2023-24 (4)

9) TYRESE HALIBURTON

8) TYRESE MAXEY

PHILADELPHIA 76ERS

  • STESSA POSIZIONE RISPETTO AL 2023-24    

8) TYRESE MAXEY

7) CADE CUNNINGHAM

DETROIT PISTONS

  • +3 RISPETTO AL 2023-24 (10)

7) CADE CUNNINGHAM

6) CHET HOLMGREN

OKLAHOMA CITY THUNDER

  • +3 RISPETTO AL 2023-24 (9) 

6) CHET HOLMGREN

5) EVAN MOBLEY

CLEVELAND CAVALIERS

  • +8 RISPETTO AL 2023-24 (13)

5) EVAN MOBLEY

4) ZION WILLIAMSON

NEW ORLEANS PELICANS

  • +2 RISPETTO AL 2023-24 (6)    

4) ZION WILLIAMSON

3) PAOLO BANCHERO

ORLANDO MAGIC

  • +4 RISPETTO AL 2023-24 (7)

3) PAOLO BANCHERO

2) ANTHONY EDWARDS

MINNESOTA TIMBERWOLVES

  • STESSA POSIZIONE RISPETTO AL 2023-24

2) ANTHONY EDWARDS

1) VICTOR WEMBANYAMA

SAN ANTONIO SPURS

  • +2 RISPETTO AL 2023-24 (3)

1) VICTOR WEMBANYAMA
in questa scheda
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