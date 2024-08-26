Introduzione
Quella che viene chiamata "NBA Twitter" è una comunità numerosissima di tifosi o semplici appassionati che si diverte a discutere di NBA sul famoso social network, ora ribattezzato X. Raccogliendo oltre 60.000 voti, anche per quest'anno - dopo che lo stesso era stato fatto la scorsa stagione - è stata stilata una classifica dei giovani più interessanti presenti nella lega, le future superstar. Tenendo come unico criterio il fatto che non abbiano ancora compiuto 25 anni. Ecco i risultati per la stagione 2024-25, partendo dalla top 5 dei giocatori che avevano dominato le votazioni online lo scorso anno
Quello che devi sapere
5° POSTO (2023-24): JA MORANT
(MEMPHIS GRIZZLIES)
- Uscito di classifica nel ranking 2024-25 perché ha compiuto 25 anni il 10 agosto 2024
4° POSTO (2023-24): TYRESE HALIBURTON
(INDIANA PACERS)
3° POSTO (2023-24): VICTOR WEMBANYAMA
(SAN ANTONIO SPURS)
2° POSTO (2023-24): ANTHONY EDWARDS
(MINNESOTA TIMBERWOLVES)
1° POSTO (2023-24): LUKA DONCIC
(DALLAS MAVERICKS)
- Uscito di classifica nel ranking 2024-25 perché ha compiuto 25 anni il 28 febbraio 2024
LA NUOVA CLASSIFICA
Chi sono (per "NBA Twitter") i 25 migliori giocatori sotto i 25 anni
25) JABARI SMITH JR.
HOUSTON ROCKETS
- NEW ENTRY
24) DERECK LIVELY II
DALLAS MAVERICKS
- NEW ENTRY
23) JALEN SUGGS
ORLANDO MAGIC
- NEW ENTRY
22) JALEN JOHNSON
ATLANTA HAWKS
- NEW ENTRY
21) JADEN McDANIELS
MINNESOTA TIMBERWOLVES
- +1 RISPETTO AL 2023-24 (22)
20) DEVIN VASSELL
SAN ANTONIO SPURS
- +2 RISPETTO AL 2023-24 (22)
19) AMEN THOMPSON
HOUSTON ROCKETS
- NEW ENTRY
18) KEEGAN MURRAY
SACRAMENTO KINGS
- NEW ENTRY
17) TREY MURPHY III
NEW ORLEANS PELICANS
- NEW ENTRY
16) FRANZ WAGNER
ORLANDO MAGIC
- -1 RISPETTO AL 2023-24 (17)
15) LAMELO BALL
CHARLOTTE HORNETS
- +1 RISPETTO AL 2023-24 (16)
14) BRANDON MILLER
CHARLOTTE HORNETS
- NEW ENTRY
13) SCOTTIE BARNES
TORONTO RAPTORS
- -2 RISPETTO AL 2023-24 (15)
12) JALEN WILLIAMS
OKLAHOMA CITY THUNDER
- +9 RISPETTO AL 2023-24 (21)
11) ALPEREN SENGUN
HOUSTON ROCKETS
- +7 RISPETTO AL 2023-24 (18)
10) DARIUS GARLAND
CLEVELAND CAVALIERS
- +2 RISPETTO AL 2023-24 (12)
9) TYRESE HALIBURTON
INDIANA PACERS
- -5 RISPETTO AL 2023-24 (4)
8) TYRESE MAXEY
PHILADELPHIA 76ERS
- STESSA POSIZIONE RISPETTO AL 2023-24
7) CADE CUNNINGHAM
DETROIT PISTONS
- +3 RISPETTO AL 2023-24 (10)
6) CHET HOLMGREN
OKLAHOMA CITY THUNDER
- +3 RISPETTO AL 2023-24 (9)
5) EVAN MOBLEY
CLEVELAND CAVALIERS
- +8 RISPETTO AL 2023-24 (13)
4) ZION WILLIAMSON
NEW ORLEANS PELICANS
- +2 RISPETTO AL 2023-24 (6)
3) PAOLO BANCHERO
ORLANDO MAGIC
- +4 RISPETTO AL 2023-24 (7)
2) ANTHONY EDWARDS
MINNESOTA TIMBERWOLVES
- STESSA POSIZIONE RISPETTO AL 2023-24
1) VICTOR WEMBANYAMA
SAN ANTONIO SPURS
- +2 RISPETTO AL 2023-24 (3)
- 5° POSTO (2023-24): JA MORANT
- 4° POSTO (2023-24): TYRESE HALIBURTON
- 3° POSTO (2023-24): VICTOR WEMBANYAMA
- 2° POSTO (2023-24): ANTHONY EDWARDS
- 1° POSTO (2023-24): LUKA DONCIC
- LA NUOVA CLASSIFICA
- 25) JABARI SMITH JR.
- 24) DERECK LIVELY II
- 23) JALEN SUGGS
- 22) JALEN JOHNSON
- 21) JADEN McDANIELS
- 20) DEVIN VASSELL
- 19) AMEN THOMPSON
- 18) KEEGAN MURRAY
- 17) TREY MURPHY III
- 16) FRANZ WAGNER
- 15) LAMELO BALL
- 14) BRANDON MILLER
- 13) SCOTTIE BARNES
- 12) JALEN WILLIAMS
- 11) ALPEREN SENGUN
- 10) DARIUS GARLAND
- 9) TYRESE HALIBURTON
- 8) TYRESE MAXEY
- 7) CADE CUNNINGHAM
- 6) CHET HOLMGREN
- 5) EVAN MOBLEY
- 4) ZION WILLIAMSON
- 3) PAOLO BANCHERO
- 2) ANTHONY EDWARDS
- 1) VICTOR WEMBANYAMA