Introduzione

Diventare una riserva, dopo essersi conquistato il ruolo di titolare in una rotazione NBA, non è quasi mai una bella cosa. Certo, fior di campioni hanno onorato il ruolo di sesto uomo, ma soprattutto per una superstar essere costretto a partire dalla panchina è un adattamente non certo facile. Due grossi nomi NBA (e altri tre titolari) affrontano questo rischio al via della prossima stagione: per trovare migliori equilibri di squadra o per far spazio a giovani emergenti. Ecco secondo "Bleacher Report" i 5 principali candidati a uscire dal quintetto base delle proprie squadre (e il loro eventuale rimpiazzo)