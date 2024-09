Per quanto Anthony Edwards stia migliorando, non può rimanere in campo per 48 minuti, e anche il venerabile maestro Mike Conley non durerà in eterno. Il backcourt dei T’Wolves può contare sulla solidità di Nickeil-Alexander Walker, ma con gli addii di Kyle Anderson, Monte Morris e Jordan McLaughlin ha perso diversi veterani in grado di trattare il pallone. Molte responsabilità sono allora sulle spalle del rookie Rob Dillingham, per il quale si è investito tanto andando a prenderlo alla numero 8 del Draft: ma sarà pronto?