I Bulls sono in ricostruzione, hanno voltato pagina e guardano al futuro ma è come se del vecchio libro gli fosse rimasta "attaccata" una pagina: pagina 8, come il numero di maglia di Zach LaVine. Volevano cederlo, come hanno fatto con DeRozan, e lui voleva andarsene, ma nel trovare acquirenti non ha aiutato il fatto che per via degli infortuni l'ex UCLA abbia giocato solo 25 partite e che il suo contratto fosse per 5 anni e 215 milioni e abbia ancora tre anni di validità (LaVine quest'anno ne guadagnerà 43, più del doppio del secondo giocatore a roster, Lonzo Ball). I riflettori saranno gioco forza su di lui