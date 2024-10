È un destino strano, quello di Zacharie Risacher. Il suo è stato un Draft considerato debole, una provenienza - la Francia - ancora considerata da alcuni lontana (se non sei Wembanyama). Altrimenti non si spiegherebbe come la primisssima scelta assoluta dello scorso giugno parta dalla panchina (negli Atlanta Hawks, non nei Boston Celtics…) al suo esordio in prestagione. Un lato positivo, per il giovane giocatore francese: non ha addosso troppa pressione. E così, se continuerà a far vedere quanto fatto vedere nei primi 23 minuti ufficiali in maglia Hawks al suo debutto in preseason, potrà sorprendere tanti. Il n°10 di Atlanta infatti ha chiuso la gara contro Indiana (vinta dai suoi per 131-130 con un canestro a 3 decimi di secondi dalla fine di Seth Lundy) con 18 punti e un ottimo 7/9 al tiro.