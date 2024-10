Introduzione

La prima partita di sempre all'Intuit Dome di Los Angeles si conclude solo dopo un tempo supplementare, vinto dai Phoenix Suns complice un errore ai liberi di James Harden a 3 secondi dalla fine. I Bucks approfittano delle assenze di Embiid e George per battere i Sixers a domicilio, guidati dai 55 punti in coppia di Lillard e Antetokounmpo. Grande vittoria in rimonta di Charlotte, festeggiando il ritorno in grande stile di LaMelo Ball (34 punti e 11 assist). Tutto facile per Golden State che spazza via Portland a domicilio (17 punti, 9 rimbalzi e 10 assist per Steph Curry). Orlando domina il derby della Florida travolgendo Miami con 33 punti di Banchero, New Orleans supera Chicago ma perde Dejounte Murray per infortunio. Zero punti per Simone Fontecchio nella sconfitta di Detroit in casa con Indiana: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle dieci partite della notte

GIOCA AL FANTA NBA E VINCI UN VIAGGIO ALLE FINALS