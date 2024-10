Momento imabrazzante al debutto stagionale per Detroit e per il nuovo coach JB Bickerstaff. A 8.19 dalla fine del match contro Indiana, con i Pistons avanti di due e con la palla in mano, gli arbitri hanno fermato il gioco perché qualcosa non tornava: in campo c'erano infatti sei giocatori con la maglia bianca. Inevitabile il fallo tecnico e la palla persa, che hanno pesato non poco sulle sorti della partita. Incredulo e sconsolato anche Simone Fontecchio, che era in campo in quel momento