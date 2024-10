Anche per le Sparks, quello ottenuto nel 2016 rimane l’ultimo successo in WNBA. Per conquistare il loro terzo titolo, le Sparks battono le Minnesota Lynx in una serie combattutissima che si conclude con la vittoria in trasferta per 77-76 in gara-5. Candace Parker è la stella della squadra e viene premiata come MVP delle Finals