World Series: i Dodgers passano allo Yankee Stadium in gara-5 e tornano campioni

Era la sfida più attesa, Los Angeles contro New York, il derby d’America che tornava dopo 43 anni. Come previsto, come tutti volevano, anche questa volta ha fatto la storia. E gara 5, la partita che ha consegnato il titolo 2024 ai Dodgers, è stata un’incredibile alternanza di situazioni sorprendenti. La vittoria è andata ai Dodgers, 7 a 6 allo Yankee Stadium, con il lanciatore partente Walker Buehler messo questa volta alla fine per portare a casa la partita. Serie chiusa sul 4 a 1, vittoria netta dei Dodgers e ottavo titolo della loro storia, il secondo dopo quello del 2020, sempre con Dave Roberts come allenatore. Si pensava ad una serie più lunga e lottata, si pensava di vedere gli Yankees più competitivi. Non è stato così. Ma i momenti spettacolari non sono mancati. Gara 5 entra nel libro dei record. Gli Yankees l’hanno in parte dominata con una partita eccellente del lanciatore Cole e con i fuoricampo di Judge, Chisholm e Stanton: 5 a 0 dopo tre inning. Entusiasmo al massimo dei decibel allo Yankee Stadium, sull’onda della vittoria in gara 4 che aveva rivitalizzato New York. La stagione 2024 si è decisa in una quinta ripresa imprevedibile. I Dodgers hanno segnato 5 punti pareggiando la partita e gli Yankees hanno messo in sequenza una serie di errori in difesa, anche imbarazzanti, da parte di Judge, Volpe e Rizzo. È stata la svolta. Gli Yankees sono riusciti a passare in vantaggio nella sesta ripresa ma due volate di sacrificio nell’ottava hanno permesso ai Dodgers di andare sul 7 a 6.