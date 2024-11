Antetokounmpo voleva forse dimostrare al resto della lega di poter battere da solo i campioni in carica, ma neanche una prova erculea da 43 punti (50° quarantello della carriera), 13 rimbalzi e 5 assist con 18/29 al tiro in 39 minuti basta ai suoi per battere i Celtics. Dalla panchina Bobby Portis (15 punti) e AJ Green (quattro triple per 12 punti) provano a dare il loro contributo, ma i Bucks nonostante l'impegno sembrano lontanissimi dal poter mettere in difficoltà una versione dei Celtics a cui è bastato stringere due viti in attacco e in difesa per poter portare a casa la vittoria

