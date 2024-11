Negli anni passati una tripla doppia di Giannis Antetokounmpo bastava e avanzava ai Milwaukee Bucks per avere ragione di squadre in ricostruzione come gli Charlotte Hornets, ma è evidente ormai che non siamo più in annate del genere. In North Carolina arriva infatti la nona sconfitta su 13 partite stagionali dei Bucks di Antetokounmpo, sconfitti nel finale punto a punto giocato allo Spectrum Center senza Damian Lillard, ancora fuori per i postumi di una commozione cerebrale. LaMelo Ball segna la metà dei suoi 26 punti finali nel solo ultimo quarto, cambiando marcia in avvicinamento a canestro e realizzando un paio di canestri di assoluto livello, andandosi anche a guadagnare i tiri liberi del sorpasso a 7 secondi dalla fine proprio per un fallo di Antetokounmpo (che gli arbitri ammettono non esserci stato dopo il match)

