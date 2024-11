A differenza di quanto accaduto in NBA Cup questo derby di New York ha una conclusione meno emozionante, con i Knicks che ritrovano un Karl-Anthony Towns da 26 punti e 15 rimbalzi per avere ragione dei “cugini” di Brooklyn. OG Anunoby ne mette 24, Mikal Bridges ne aggiunge 21 e Josh Hart non va lontano dalla tripla doppia (21-8-8) per sopperire alla serata da 3/14 al tiro per 12 punti di Jalen Brunson, autore però di 10 assist. Agli ospiti non bastano i 22 di Cam Johnson per eivtare il terzo ko consecutivo, andando in difficoltà nel pitturato (50-24 per i Knicks)

