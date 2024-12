Dopo aver conquistato la prima edizione della Emirates NBA Cup, i Lakers erano stati un po’ presi in giro. Eppure, un trofeo, per quanto nuovo e ancora non completamente assorbito nella percezione di tifosi e appassionati, rimane un trofeo. E in casa gialloviola avrebbero voluto sicuramente provare e ripetersi, ma gli alti e bassi di questo inizio di stagione si sono fatti sentire anche in coppa per i ragazzi allenati da JJ Redick. La brutta sconfitta di Phoenix, maturata alla terza giornata del calendario di gare valide anche per il nuovo torneo, è di fatto costata il passaggio del turno ai campioni in carica, che quest’anno guarderanno le Final Four di Las Vegas in televisione