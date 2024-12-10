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In NBA è "podcast-mania: i migliori 15 scelti da HoospHype. CLASSIFICA

NBA

Introduzione

A vederci lontano prima di tutti sono stati Chandler Parsons e Lou Williams, che hanno lanciato il loro podcast quasi dieci anni fa, nell'agosto del 2015. Presto li hanno imitati in molti, e gli ultimi anni - dal 2022 a oggi - hanno visto l'esplosione di questo tipo di contenuti, sempre più popolari. Un modo per avvicinarsi al mondo NBA attraverso le parole (e i racconti) dei diretti protagonisti, alcuni dei quali - da Rasheed Wallace a Draymond Green - hanno ribadito una volta di più una personalità e un'esuberanza straordinarie, pari a quelle che li hanno resi famosi in campo. Il sito HoopsHype ha messo in fila i 15 migliori podcast NBA: eccoli!

Quello che devi sapere

15) OUT THE MUD | TONY ALLEN, ZACH RANDOLPH

  • CREATO IL: 20 AGOSTO 2024
  • ABBONATI YOUTUBE: 17.200
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 3.6 MILIONI

 

 

15) OUT THE MUD | TONY ALLEN, ZACH RANDOLPH

14) RUN IT BACK | CHANDLER PARSONS, LOU WILLIAMS

  • CREATO IL: 10 AGOSTO 2015
  • ABBONATI YOUTUBE: 280.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 3.4 MILIONI

14) RUN IT BACK | CHANDLER PARSONS, LOU WILLIAMS

13) LET'S GET TECHNICAL | RASHEED WALLACE, BONZI WELLS

  • CREATO IL: 6 GENNAIO 2022
  • ABBONATI YOUTUBE: 129.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 56.6 MILIONI

13) LET'S GET TECHNICAL | RASHEED WALLACE, BONZI WELLS

12) THE DRAYMOND GREEN SHOW WITH BARON DAVIS

  • CREATO IL: 21 LUGLIO 2023
  • ABBONATI YOUTUBE: 189.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 88.6 MILIONI

12) THE DRAYMOND GREEN SHOW WITH BARON DAVIS

11) THE BIG PODCAST | SHAQUILLE O'NEAL

  • CREATO IL: 12 DICEMBRE 2023
  • ABBONATI YOUTUBE: 333.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 70.8 MILIONI

11) THE BIG PODCAST | SHAQUILLE O'NEAL

10) GIL'S ARENA | GILBERT ARENAS

  • CREATO IL: 2 AGOSTO 2018
  • ABBONATI YOUTUBE: 826.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 541.6 MILIONI

10) GIL'S ARENA | GILBERT ARENAS

9) ROOMMATES SHOW | JOSH HART, JALEN BRUNSON

  • CREATO IL: 29 GENNAIO 2024
  • ABBONATI YOUTUBE: 104.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 11.1 MILIONI

9) ROOMMATES SHOW | JOSH HART, JALEN BRUNSON

8) 7 PM IN BROOKLYN | CARMELO ANTHONY

  • CREATO IL: 8 APRILE 2021
  • ABBONATI YOUTUBE: 296.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 63.9 MILIONI

8) 7 PM IN BROOKLYN | CARMELO ANTHONY

7) ROAD TRIPPIN' | RICHARD JEFFERSON, CHANNING FRYE

  • CREATO IL: 29 SETTEMBRE 2017
  • ABBONATI YOUTUBE: 87.800 
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 24.9 MILIONI

7) ROAD TRIPPIN' | RICHARD JEFFERSON, CHANNING FRYE

6) THE OGs | MIKE MILLER, UDONIS HASLEM

  • CREATO IL: 13 DICEMBRE 2023
  • ABBONATI YOUTUBE: 109.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 20.2 MILIONI

6) THE OGs | MIKE MILLER, UDONIS HASLEM

5) TICKET AND THE TRUTH | KEVIN GARNETT, PAUL PIERCE

  • CREATO IL: 29 DICEMBRE 2022
  • ABBONATI YOUTUBE: 123.000    
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 56.7 MILIONI

5) TICKET AND THE TRUTH | KEVIN GARNETT, PAUL PIERCE

4) PODCAST P | PAUL GEORGE

  • CREATO IL: 27 FEBBRAIO 2023
  • ABBONATI YOUTUBE: 781.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 286.4 MILIONI

4) PODCAST P | PAUL GEORGE

3) KNUCKLEHEADS | QUENTIN RICHARDSON, DARIUS MILES

  • CREATO IL: 7 AGOSTO 2023
  • ABBONATI YOUTUBE: 64.200
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 17 MILIONI

3) KNUCKLEHEADS | QUENTIN RICHARDSON, DARIUS MILES

2) CLUB 520 | JEFF TEAGUE

  • CREATO IL: 9 AGOSTO 2022
  • ABBONATI YOUTUBE: 495.000
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE:  203 MILIONI

2) CLUB 520 | JEFF TEAGUE

1) ALL THE SMOKE | STEPHEN JACKSON, MATT BARNES

  • CREATO IL: 4 GENNAIO 2019
  • ABBONATI YOUTUBE: 1.02 MILIONI
  • VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 395.8 MILIONI

1) ALL THE SMOKE | STEPHEN JACKSON, MATT BARNES
in questa scheda
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