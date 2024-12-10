Introduzione
A vederci lontano prima di tutti sono stati Chandler Parsons e Lou Williams, che hanno lanciato il loro podcast quasi dieci anni fa, nell'agosto del 2015. Presto li hanno imitati in molti, e gli ultimi anni - dal 2022 a oggi - hanno visto l'esplosione di questo tipo di contenuti, sempre più popolari. Un modo per avvicinarsi al mondo NBA attraverso le parole (e i racconti) dei diretti protagonisti, alcuni dei quali - da Rasheed Wallace a Draymond Green - hanno ribadito una volta di più una personalità e un'esuberanza straordinarie, pari a quelle che li hanno resi famosi in campo. Il sito HoopsHype ha messo in fila i 15 migliori podcast NBA: eccoli!
Quello che devi sapere
15) OUT THE MUD | TONY ALLEN, ZACH RANDOLPH
- CREATO IL: 20 AGOSTO 2024
- ABBONATI YOUTUBE: 17.200
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 3.6 MILIONI
14) RUN IT BACK | CHANDLER PARSONS, LOU WILLIAMS
- CREATO IL: 10 AGOSTO 2015
- ABBONATI YOUTUBE: 280.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 3.4 MILIONI
13) LET'S GET TECHNICAL | RASHEED WALLACE, BONZI WELLS
- CREATO IL: 6 GENNAIO 2022
- ABBONATI YOUTUBE: 129.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 56.6 MILIONI
12) THE DRAYMOND GREEN SHOW WITH BARON DAVIS
- CREATO IL: 21 LUGLIO 2023
- ABBONATI YOUTUBE: 189.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 88.6 MILIONI
11) THE BIG PODCAST | SHAQUILLE O'NEAL
- CREATO IL: 12 DICEMBRE 2023
- ABBONATI YOUTUBE: 333.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 70.8 MILIONI
10) GIL'S ARENA | GILBERT ARENAS
- CREATO IL: 2 AGOSTO 2018
- ABBONATI YOUTUBE: 826.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 541.6 MILIONI
9) ROOMMATES SHOW | JOSH HART, JALEN BRUNSON
- CREATO IL: 29 GENNAIO 2024
- ABBONATI YOUTUBE: 104.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 11.1 MILIONI
8) 7 PM IN BROOKLYN | CARMELO ANTHONY
- CREATO IL: 8 APRILE 2021
- ABBONATI YOUTUBE: 296.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 63.9 MILIONI
7) ROAD TRIPPIN' | RICHARD JEFFERSON, CHANNING FRYE
- CREATO IL: 29 SETTEMBRE 2017
- ABBONATI YOUTUBE: 87.800
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 24.9 MILIONI
6) THE OGs | MIKE MILLER, UDONIS HASLEM
- CREATO IL: 13 DICEMBRE 2023
- ABBONATI YOUTUBE: 109.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 20.2 MILIONI
5) TICKET AND THE TRUTH | KEVIN GARNETT, PAUL PIERCE
- CREATO IL: 29 DICEMBRE 2022
- ABBONATI YOUTUBE: 123.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 56.7 MILIONI
4) PODCAST P | PAUL GEORGE
- CREATO IL: 27 FEBBRAIO 2023
- ABBONATI YOUTUBE: 781.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 286.4 MILIONI
3) KNUCKLEHEADS | QUENTIN RICHARDSON, DARIUS MILES
- CREATO IL: 7 AGOSTO 2023
- ABBONATI YOUTUBE: 64.200
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 17 MILIONI
2) CLUB 520 | JEFF TEAGUE
- CREATO IL: 9 AGOSTO 2022
- ABBONATI YOUTUBE: 495.000
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 203 MILIONI
1) ALL THE SMOKE | STEPHEN JACKSON, MATT BARNES
- CREATO IL: 4 GENNAIO 2019
- ABBONATI YOUTUBE: 1.02 MILIONI
- VISUALIZZAZIONI YOUTUBE: 395.8 MILIONI
in questa scheda
- 15) OUT THE MUD | TONY ALLEN, ZACH RANDOLPH
- 14) RUN IT BACK | CHANDLER PARSONS, LOU WILLIAMS
- 13) LET'S GET TECHNICAL | RASHEED WALLACE, BONZI WELLS
- 12) THE DRAYMOND GREEN SHOW WITH BARON DAVIS
- 11) THE BIG PODCAST | SHAQUILLE O'NEAL
- 10) GIL'S ARENA | GILBERT ARENAS
- 9) ROOMMATES SHOW | JOSH HART, JALEN BRUNSON
- 8) 7 PM IN BROOKLYN | CARMELO ANTHONY
- 7) ROAD TRIPPIN' | RICHARD JEFFERSON, CHANNING FRYE
- 6) THE OGs | MIKE MILLER, UDONIS HASLEM
- 5) TICKET AND THE TRUTH | KEVIN GARNETT, PAUL PIERCE
- 4) PODCAST P | PAUL GEORGE
- 3) KNUCKLEHEADS | QUENTIN RICHARDSON, DARIUS MILES
- 2) CLUB 520 | JEFF TEAGUE
- 1) ALL THE SMOKE | STEPHEN JACKSON, MATT BARNES
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