Vincere contro i Knicks, per Trae Young, ha sempre un sapore speciale. A maggior ragione se il successo arriva sul parquet avversario, e, come se non bastasse quella per 108-100 al Madison Square Garden arrivata nella notte non è stata una vittoria uguale a tante altre. Gli Hawks, con il successo in casa dei Knicks, si sono assicurati un posto alle Final Four della Emirates NBA Cup che si terranno tra sabato e martedì prossimo a Las Vegas. E la stella di Atlanta non si è fatta scappare l’occasione di celebrare in modo adeguato il passaggio del turno