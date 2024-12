Anche Draymond Green ha commentato l’arrivo del playmaker tedesco, dando un’opinione (come sempre) un po’ diversa: “Non lo abbiamo portato qui per adattarsi a noi: noi giochiamo in un modo che non gli appartiene, e non credo che sia lui a doversi adattare a noi: Siamo noi che dobbiamo adattarci a lui, perché lui fa cose che a noi mancano e in cui non siamo bravi. Gioca sempre con grande fiducia in se stesso e ho rispetto per persone del genere, per quello che è e per quello che rappresenta. Non vedo l’ora di averlo come compagno e conoscerlo meglio, ma deve essere quello che è”